Κάρλικ Τζόουνς για Ομπράντοβιτς: «Θα τον αγκαλιάσω και θα του πω ότι εξακολουθώ να τον αγαπώ πολύ»

Η Παρτίζαν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (13/10) για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Καρλίκ Τζόουνς αναμένει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι παίκτες της ομάδας του θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους και να μην επηρεαστούν από τα συναισθήματα που συνοδεύουν την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναγνώρισε την ποιότητα του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας παράλληλα πως του αρέσει να αγωνίζεται σε παιχνίδια στα οποία η ομάδα του θεωρείται αουτσάιντερ.

Οι δηλώσεις του Τζόουνς:

«Νομίζω ότι ως παίκτες πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Μερικές φορές, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά μια αναμέτρηση, αναλύεις υπερβολικά τα πράγματα και καταλήγεις να κάνεις πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκανες μέσα στο παιχνίδι. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε κανονικά τον αγώνα.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι επιστρέφει ο πρώην προπονητής μας. Η ατμόσφαιρα θα είναι απίστευτη, πιθανότατα μία από τις καλύτερες που θα συναντήσουμε σε ολόκληρη τη σεζόν. Ωστόσο, πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια νοοτροπία και να επικεντρωθούμε πραγματικά στο παιχνίδι. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, αυτό μπορεί να επηρεάσει το αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε».

Για τον Παναθηναϊκό τόνισε:

«Τη βλέπω ως μια πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Εγώ, όμως, είμαι κάποιος που του αρέσει να βρίσκεται στη θέση του αουτσάιντερ και θα παραμείνω σε αυτή τη λογική. Αν θεωρούν ότι είναι ομάδα All Star, θα τα πούμε την Τρίτη.

Εμείς θα προσεγγίσουμε την αναμέτρηση με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε και τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια μας. Είμαι έτοιμος και πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι. Όπως είπα, θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».

Για τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είπε:

«Εκείνος ηγείται αυτής της ομάδας. Πολλοί παίκτες ήρθαν στον Παναθηναϊκό και αρκετοί από αυτούς, αν είχαν παραμείνει στις προηγούμενες ομάδες τους ή είχαν πάει σε άλλους συλλόγους, θα ήταν οι πρωταγωνιστές. Γι’ αυτό θεωρώ ότι, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους συνδυάσει, να τους προσαρμόσει ο ένας στον άλλον και να τους κάνει να λειτουργήσουν μαζί, αυτός είναι ο Ομπράντοβιτς».

Για το πώς εκείνος θα αντιδράσει βλέποντάς τον:

«Θα τον αγκαλιάσω. Θα του πω ότι εξακολουθώ να τον αγαπώ πολύ και ότι είμαι ευγνώμων απέναντί του. Αλλά πιθανότατα θα το κάνω μετά το παιχνίδι. Μέχρι τότε, θα προσπαθήσω να διατηρήσω την επαγγελματική μου προσέγγιση».