· Παναθηναϊκός · Παρτιζάν

Κάρλικ Τζόουνς για Ομπράντοβιτς: «Θα τον αγκαλιάσω και θα του πω ότι εξακολουθώ να τον αγαπώ πολύ»

Ο Καρλίκ Τζόουνς περιμένει με ανυπομονησία την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι (13/10, 21:30), αναφερόμενος στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Κάρλικ Τζόουνς για Ομπράντοβιτς: «Θα τον αγκαλιάσω και θα του πω ότι εξακολουθώ να τον αγαπώ πολύ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρτίζαν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (13/10) για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Καρλίκ Τζόουνς αναμένει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι παίκτες της ομάδας του θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους και να μην επηρεαστούν από τα συναισθήματα που συνοδεύουν την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναγνώρισε την ποιότητα του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας παράλληλα πως του αρέσει να αγωνίζεται σε παιχνίδια στα οποία η ομάδα του θεωρείται αουτσάιντερ.

Οι δηλώσεις του Τζόουνς:

«Νομίζω ότι ως παίκτες πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Μερικές φορές, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά μια αναμέτρηση, αναλύεις υπερβολικά τα πράγματα και καταλήγεις να κάνεις πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκανες μέσα στο παιχνίδι. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε κανονικά τον αγώνα.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι επιστρέφει ο πρώην προπονητής μας. Η ατμόσφαιρα θα είναι απίστευτη, πιθανότατα μία από τις καλύτερες που θα συναντήσουμε σε ολόκληρη τη σεζόν. Ωστόσο, πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια νοοτροπία και να επικεντρωθούμε πραγματικά στο παιχνίδι. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, αυτό μπορεί να επηρεάσει το αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε».

Για τον Παναθηναϊκό τόνισε:

«Τη βλέπω ως μια πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Εγώ, όμως, είμαι κάποιος που του αρέσει να βρίσκεται στη θέση του αουτσάιντερ και θα παραμείνω σε αυτή τη λογική. Αν θεωρούν ότι είναι ομάδα All Star, θα τα πούμε την Τρίτη.

Εμείς θα προσεγγίσουμε την αναμέτρηση με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε και τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια μας. Είμαι έτοιμος και πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι. Όπως είπα, θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».

Για τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είπε:

«Εκείνος ηγείται αυτής της ομάδας. Πολλοί παίκτες ήρθαν στον Παναθηναϊκό και αρκετοί από αυτούς, αν είχαν παραμείνει στις προηγούμενες ομάδες τους ή είχαν πάει σε άλλους συλλόγους, θα ήταν οι πρωταγωνιστές. Γι’ αυτό θεωρώ ότι, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους συνδυάσει, να τους προσαρμόσει ο ένας στον άλλον και να τους κάνει να λειτουργήσουν μαζί, αυτός είναι ο Ομπράντοβιτς».

Για το πώς εκείνος θα αντιδράσει βλέποντάς τον:

«Θα τον αγκαλιάσω. Θα του πω ότι εξακολουθώ να τον αγαπώ πολύ και ότι είμαι ευγνώμων απέναντί του. Αλλά πιθανότατα θα το κάνω μετά το παιχνίδι. Μέχρι τότε, θα προσπαθήσω να διατηρήσω την επαγγελματική μου προσέγγιση».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζέραρντ για Σίτι: «Τι γίνεται με τις αναμνήσεις που έχουν πάρει όλη αυτή την περίοδο;»

22:35 EUROLEAGUE

Κάρλικ Τζόουνς για Ομπράντοβιτς: «Θα τον αγκαλιάσω και θα του πω ότι εξακολουθώ να τον αγαπώ πολύ»

22:05 SUPER LEAGUE

Πέλκας: «Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά»

22:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέιν: «Να βγάλουμε ενέργεια με τη Βαρέζε - Μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη από την Ιταλία»

21:48 SUPER LEAGUE

Μήνυμα συσπείρωσης από τον Νίστρουπ: «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί»

21:30 EUROLEAGUE

Ο Ολυμπιακός αποκατέστησε τις ζημιές στη Sunel Arena

21:19 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Δεν μετανιώνω για κάτι, εγώ είμαι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα»

21:06 STORIES

Ο Άγγελος Μπασινάς στο Onsports.gr σε: MATCH MODE

21:02 EUROLEAGUE

Γιαμπουσέλε: «Θα γίνει "πόλεμος" με την Παρτίζαν, να μείνουμε ενωμένοι και να νικήσουμε»

20:49 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Γιαμπουσέλε πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

20:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Τα highlights από το σπουδαίο «διπλό» της «Μαύρης Θύελλας»

20:27 SUPER LEAGUE

Χριστοφιλέας: «Πολλοί μας λένε τρελούς, χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας