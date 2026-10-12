· Παναθηναϊκός

Μήνυμα συσπείρωσης από τον Νίστρουπ: «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί»

Mήνυμα ενότητας και συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας έστειλε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό.

Μήνυμα συσπείρωσης από τον Νίστρουπ: «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί»
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Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πέντε νίκες στο φετινό πρωτάθλημα. Ωστόσο, το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό έφερε την πρώτη ήττα για το «τριφύλλι», βάζοντας τέλος στο θετικό σερί του. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, το μήνυμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο, με την ανάγκη για ενότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, θέλησε να τονώσει το ομαδικό πνεύμα και να στείλει το μήνυμα πως όλοι πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί!», ήταν χαρακτηριστικά η δήλωσή του, η οποία αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παναθηναϊκού.

https://www.instagram.com/p/DeZ1ZVLxPaC/
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