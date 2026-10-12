ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: «Ξέσπασμα» στις εξέδρες της Τούμπας μετά την ήττα

Ο ΠΑΟΚ υπέστη ήττα-σοκ στην Τούμπα από την Καλαμάτα, παρουσιάζοντας πολύ κακό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μείνει στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας στη Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης μάλιστα, ο κόσμος του Δικεφάλου που βρέθηκε στις εξέδρες ξέσπασε σε έντονες αποδοκιμασίες και συνθήματα, για την εικόνα και το αποτέλεσμα κατά των παικτών και του Αλέσιο Λίσι.

Μάλιστα, η... γιούχα εντάθηκε όταν οι ποδοσφαιριστές χειροκρότησαν τον κόσμο για την παρουσία του. Αποδοκιμασίες υπήρξαν και μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων.