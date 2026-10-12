Handball Premier: Ο Ολυμπιακός πήρε τη μάχη κορυφής απέναντι στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier, παραμένοντας αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης κύλησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει. Μέχρι το 17ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν 11-11, η μάχη παρέμενε αμφίρροπη.

Σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, βρήκε περισσότερες επιθετικές λύσεις και εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα της ΑΕΚ. Με ένα εντυπωσιακό σερί 5-0, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 16-11, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» μπροστά με 20-15.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων στο γήπεδο, η εικόνα παρέμεινε παρόμοια. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, κρατώντας την ΑΕΚ σε απόσταση και περιορίζοντας τις πιθανότητές της να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

Στο 42ο λεπτό, η διαφορά έφτασε τα επτά γκολ (26-19), ενώ τρία λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες ανέβασαν το προβάδισμά τους στο +8 (28-20), βάζοντας γερές βάσεις για την επικράτησή τους.

Στο τελευταίο τέταρτο, η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει την έκταση της ήττας και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στα πέντε γκολ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 32-27 και στη συνέχεια σε 33-28 στο 55ο λεπτό. Η Ένωση πλησίασε ακόμη περισσότερο στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με 34-30.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 7-7, 9-9, 13-11, 16-12, 20-15 (ημ.), 21-15, 24-18, 27-20, 31-23, 33-27, 34-30.