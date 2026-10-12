Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στο Βελιγράδι για το πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» στην Euroleague, απέναντι στην Παρτίζαν (13/10, 21.15).

Ακολουθεί, τρεις ημέρες αργότερα, η εντός έδρας αναμέτρηση κόντα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τα εισιτήρια της αναμέτρησης να γίνονται διαθέσιμα τη Δευτέρα (12/10).

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Hapoel IBI Tel Aviv (16/10, 21.15), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η παρουσία σας δίνει ξεχωριστή δύναμη στην ομάδα μας. Ενώνουμε τις φωνές μας, γεμίζουμε το σπίτι μας και δημιουργούμε μαζί ακόμα μία μοναδική ατμόσφαιρα!

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