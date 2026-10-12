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Ομπράντοβιτς: «Να δούμε την αντίδρασή μας, τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα»

Για τα «κλειδιά» της αναμέτρησης με την Παρτιζάν μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Ομπράντοβιτς: «Να δούμε την αντίδρασή μας, τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία του στη φετινή EuroLeague, καθώς αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναφέρεται στις δυσκολίες της αναμέτρησης.

Ο κόουτς των «πράσινων» στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι φίλαθλοι της Παρτίζαν. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της άμυνας ενόψει του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Περιμένω ένα καλό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν και θα προετοιμαστούμε, ώστε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Γνωρίζω προσωπικά την ατμόσφαιρα που επικρατεί, όπως την ξέρουν και οι παίκτες. Ο κόσμος της Παρτίζαν προσφέρει τρομερή υποστήριξη στην ομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουμε στο πρώτο μας εκτός έδρας παιχνίδι.

Τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα. Θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν με διαφορετικά σχήματα, επομένως είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε καλά».

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