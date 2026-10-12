· Παναθηναϊκός · Παρτιζάν

Μπάντιο: «Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε»

Στην αμυντική προσήλωση και τη συγκέντρωση που θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτίζαν (13/10) στάθηκε ο Μπράνκου Μπάντιο.

Μπάντιο: «Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε»
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Ο Μπράνκου Μπάντιο αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμυντική λειτουργία και τη συγκέντρωση των «πράσινων».

Οι δηλώσεις του Μπάντιο:

Για το παιχνίδι:

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, και να βγούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν:

«Όπως κάναμε και στο τελευταίο μας παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Θεωρώ ότι η συγκέντρωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς θα αγωνιστούμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα».

Για την ατμόσφαιρα που περιμένει την ομάδα και αν ο Ομπράντοβιτς τους έχει μιλήσει για αυτό:

«Οι παίκτες που έχουν εμπειρία έχουν ήδη παίξει εκεί και όλοι γνωρίζουν τι να περιμένουν. Επομένως, ακόμη κι αν ο Ομπράντοβιτς δεν μας έλεγε τίποτα για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ήδη τι θα συναντήσουμε».

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