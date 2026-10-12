Παναθηναϊκός AKTOR: Με 13 παίκτες στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν - Ποιοί έμειναν στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στο Βελιγράδι για τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα της σεζόν στη EuroLeague.

Αντίπαλος των «πράσινων» θα είναι η Παρτίζαν (13/10, 21:30), στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως αντιπάλου στην Belgrade Arena.

Ο Σέρβος προπονητής πήρε στην αποστολή 13 παίκτες, εκ των οποίων θα διαλέξει 12 πριν από το τζάμπολ. Πρόκειται για τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Τζέριαν Γκραντ, Ίζακ Μπόνγκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα.

Στην Αθήνα έμειναν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας (βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας τους), Δημήτρης Μωραΐτης, Γιάννης Κουζέλογλου και Ιάσωνας Βαρβαρίτης.