Βιλντόζα: «Οι οπαδοί ξέρουν πώς να υποδεχτούν τον Ομπράντοβιτς - Είναι ένας θρύλος»

Την πρώτη του φετινή εκτός έδρας δοκιμασία στην EuroLeague δίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξιδεύει στο Βελιγράδι με μοναδικό στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά του στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Παρτίζαν την Τρίτη (13/10, 21:30) στη Belgrade Arena και θέλουν να προσθέσουν ακόμη ένα αποτέλεσμα στο απόλυτο που έχουν μέχρι τώρα στη σεζόν. Η αποστολή τους, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Το παιχνίδι έχει ξεχωριστή σημασία και για τους φίλους της σερβικής ομάδας, καθώς όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η επιστροφή του 66χρονου τεχνικού στην έδρα της Παρτίζαν αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς.

Ο Λούκα Βιλντόζα αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο στοιχείο, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει γύρω από την παρουσία του Ομπράντοβιτς. Παρά το ιδιαίτερο κλίμα που αναμένεται να δημιουργηθεί στις εξέδρες, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η προσοχή του Παναθηναϊκού παραμένει αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιλντόζα

«Πιστεύω ότι οι οπαδοί ξέρουν πώς να υποδεχτούν τον Ομπράντοβιτς. Είναι ένας θρύλος. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Πρέπει να τον υποδεχθούμε θερμά στο γήπεδο, αλλά ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εκεί για να παίξουμε μπάσκετ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κερδίσουμε, αν και γνωρίζουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι μέχρι τώρα. Φαίνονται πολύ καλοί στο γήπεδο».