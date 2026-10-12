Πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα τα... χώνει στον Μέσι: «Ποιος νομίζει πως είναι»

Ο Ζοάν Γκασπάρ πήρε ξεκάθαρη θέση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στο Καμπ Νόου, προκειμένου ο Αργεντινός να αποχαιρετήσει όπως αρμόζει τους φίλους της Μπαρτσελόνα.

Μιλώντας στο podcast «Solo Para Culés», ο πρώην πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» υποστήριξε πως η παρουσία ή όχι του Ζοάν Λαπόρτα στην προεδρία δεν θα πρέπει να επηρεάσει την απόφαση του Μέσι να επιστρέψει στον σύλλογο. Όπως τόνισε, ο Αργεντινός οφείλει να βάλει πάνω απ' όλα τη σχέση του με την Μπαρτσελόνα και τον κόσμο της.

Η τοποθέτηση του Γκασπάρ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ήταν εκείνος που βρισκόταν στην προεδρία όταν ο Μέσι εντάχθηκε στους Καταλανούς, σε ηλικία μόλις 13 ετών. Ο ίδιος φρόντισε, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει πως όσα είπε πηγάζουν από την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον Αργεντινό.

«Τα λέω αυτά λόγω της βαθιάς αγάπης που τρέφω για έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο απέκτησα όταν ήταν μόλις 13 ετών και εγώ ήμουν πρόεδρος της Μπαρτσελόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την εκτίμησή του προς τον Μέσι, ο Γκασπάρ θεωρεί πως ο σταρ της Αργεντινής δεν θα πρέπει να επιτρέψει στις προσωπικές του σχέσεις ή στις όποιες διαφωνίες να επηρεάσουν την επαφή του με τον σύλλογο.

«Θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Η Μπαρτσελόνα είναι μεγαλύτερη από εκείνον», τόνισε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε ευθέως στη σχέση του Μέσι με τον Λαπόρτα.

Ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε πως η επιστροφή του Μέσι για μια τιμητική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το ποιος βρίσκεται στην κορυφή της διοίκησης. «Όποιος κι αν είναι ο πρόεδρος, ας έρθει να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα», δήλωσε.

Μάλιστα, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στη θέση του, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ο Μέσι να περιμένει την αποχώρηση του Λαπόρτα από την προεδρία για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο Καμπ Νόου.

«Αν ο Λιονέλ Μέσι έρθει για να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν το κάνει επειδή πρόεδρος είναι ο Λαπόρτα και εμφανιστεί μόνο όταν εκείνος δεν θα βρίσκεται πλέον στη θέση του, εγώ δεν θα πήγαινα σε αυτή την εκδήλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γκασπάρ έθεσε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το δικό του ερώτημα για τη στάση του Μέσι: «Ποιος νομίζει ότι είναι;».