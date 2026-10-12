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ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Τούμπα (video)

Η Καλαμάτα πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δείτε τα γκολ του αγώνα.

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Τούμπα (video)
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Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Super League. Το σκορ άνοιξε στο 28ο λεπτό ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

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Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Εντιαγέ να διαμορφώνει το 1-1 στο 44ο λεπτό.

https://www.instagram.com/reel/DeZrwHbDBiI/

Ωστόσο, η Καλαμάτα μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και ανέκτησε το προβάδισμα στο 56’. Ο Βάργκας ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής, καθώς σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, βάζοντας ξανά τη «Μαύρη Θύελλα» σε θέση οδηγού.

https://www.instagram.com/reel/DeZtg66jFiV/

Η ομάδα της Μεσσηνίας δεν σταμάτησε εκεί και στο 66ο λεπτό βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Κουρμικόφσκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

https://www.instagram.com/reel/DeZvPXLDCH5/
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