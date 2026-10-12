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Χριστοφιλέας: «Πολλοί μας λένε τρελούς, χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα»

Στη νοοτροπία νικητή που χαρακτηρίζει τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας στάθηκε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μετά τη σπουδαία νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στον Κένεθ Βάργκας.

Χριστοφιλέας: «Πολλοί μας λένε τρελούς, χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα»
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Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος μετά την επικράτηση της Καλαμάτας με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, δίνοντας έμφαση στη νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι δηλώσεις του:

«Είπαμε εξαρχής οτι ερχόμαστε εδώ για τη νίκη, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Πολλοί μας λένε τρελούς, αλλά χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα.

Η τρέλα δεν σταματάει εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη, συγχαρητήρια σε όλους. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να έχουμε αυτή την εικόνα απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδες. Θέλουμε να έχουμε την κατοχή και να δημιουργούμε ευκαιρίες, ανεξαρτήτως αντιπάλου και σήμερα το πετύχαμε.

Θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν έχουν όλες οι ομάδες Βάργκας. Είδατε τι μπορεί να κάνει όταν είναι υγιής και πόσο μας έλειψε όλον αυτόν τον καιρό. Υγεία να έχουμε και να μείνουμε αφοσιωμένοι στον στόχο μας, που είναι η παραμονή στην κατηγορία και από εκεί και πέρα να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Συγχαρητήρια στον κόσμο μας για την παρουσία του και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την εξαιρετική φιλοξενία. Παραμένουμε ταπεινοί και προσηλωμένοι στον στόχο μας. Δεν υπάρχει χώρος για μεγάλο ενθουσιασμό γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια και κάθε Κυριακή δίνουμε... εξετάσεις».

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