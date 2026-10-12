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Ο Ολυμπιακός αποκατέστησε τις ζημιές στη Sunel Arena

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στη Sunel Arena από μερίδα οπαδών της ομάδας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές για τη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αποκατέστησε τις ζημιές στη Sunel Arena
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Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στη Sunel Arena, στα Άνω Λιόσια, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του για τη φετινή EuroLeague, καθώς το γήπεδο της ΑΕΚ θα αποτελέσει την προσωρινή έδρα των «ερυθρόλευκων».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές, καταγράφηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις και γκράφιτι στις τουαλέτες του γηπέδου, προκαλώντας ζημιές στον χώρο που φιλοξένησε την ομάδα του Πειραιά.

Το βράδυ της Δευτέρας (12/10), η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως όλες οι ζημιές στη Sunel Arena έχουν πλέον αποκατασταθεί, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση των εργασιών.

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