Βαθμολογία Super League: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός

Μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League έχασε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα και έμεινε στο -3 από τον Παναθηναϊκό.

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, τον έφερε στο -2, ενώ μεγάλη κερδισμένη ήταν και η ΑΕΚ, που μετά τη νίκη της επί του ΟΦΗ, βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τους «πράσινους».

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Αρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

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5. ΟΦΗ 10

6. Άρης 10

7. Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

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9. Κηφισιά 8

10. Καλαμάτα 7

11. Αστέρας Τρίπολης 5

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Bόλος Elabet -1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ