Βαθμολογία Super League: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός
Η Καλαμάτα σόκαρε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.
Μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League έχασε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα και έμεινε στο -3 από τον Παναθηναϊκό.
Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, τον έφερε στο -2, ενώ μεγάλη κερδισμένη ήταν και η ΑΕΚ, που μετά τη νίκη της επί του ΟΦΗ, βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τους «πράσινους».
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0
Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0
Αρης – Βόλος Elabet 3-2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3
Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3. Ολυμπιακός 13
4. ΠΑΟΚ 12
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5. ΟΦΗ 10
6. Άρης 10
7. Ηρακλής 9
8. Παναιτωλικός 9
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9. Κηφισιά 8
10. Καλαμάτα 7
11. Αστέρας Τρίπολης 5
12. Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Bόλος Elabet -1
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
Επόμενη αγωνιστική (7η)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)
Κυριακή 17 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ