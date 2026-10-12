· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Βαθμολογία Super League: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός

Η Καλαμάτα σόκαρε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League. 

Ηλίας Λαλιώτης

Βαθμολογία Super League: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League έχασε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα και έμεινε στο -3 από τον Παναθηναϊκό.

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, τον έφερε στο -2, ενώ μεγάλη κερδισμένη ήταν και η ΑΕΚ, που μετά τη νίκη της επί του ΟΦΗ, βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τους «πράσινους».

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Αρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

---------------------------------------

5. ΟΦΗ 10

6. Άρης 10

7. Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

-------------------------------------------

9. Κηφισιά 8

10. Καλαμάτα 7

11. Αστέρας Τρίπολης 5

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Bόλος Elabet -1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
21:30 EUROLEAGUE

Ο Ολυμπιακός αποκατέστησε τις ζημιές στη Sunel Arena

21:19 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Δεν μετανιώνω για κάτι, εγώ είμαι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα»

21:06 STORIES

Ο Άγγελος Μπασινάς στο Onsports.gr σε: MATCH MODE

21:02 EUROLEAGUE

Γιαμπουσέλε: «Θα γίνει "πόλεμος" με την Παρτίζαν, να μείνουμε ενωμένοι και να νικήσουμε»

20:49 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Γιαμπουσέλε πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

20:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Τα highlights από το σπουδαίο «διπλό» της «Μαύρης Θύελλας»

20:27 SUPER LEAGUE

Χριστοφιλέας: «Πολλοί μας λένε τρελούς, χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα»

20:25 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: «Ξέσπασμα» στις εξέδρες της Τούμπας μετά την ήττα

20:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Τούμπα (video)

19:54 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε την Τούμπα και τον προβληματικό «δικέφαλο»

19:53 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργείο για τον Γκάμπριελ Ντεκ λόγω προβλήματος στον ώμο

19:52 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας