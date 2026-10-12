Παναθηναϊκός: Κινείται νομικά ο Τετέι κατά παρουσιαστή εκπομπής

Στην αντεπίθεση περνάνε τόσο ο Ανδρέας Τετέι, όσο και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή όσα ειπώθηκαν από παρουσιαστή στη Θεσσαλονίκη για τον Έλληνα επιθετικό.

Ο διεθνής φορ έγινε δέκτης προσβλητικών αναφορών από τον Κώστα Ραπτόπουλο τόσο πριν, όσο και μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο βρήκε νικητές τους Πειραιώτες με 1-0, σχετικά με τον λόγο που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, στο τελευταίο παιχνίδι της στο Nations League.

Έτσι, αποφασίστηκε Παναθηναϊκός και Τετέι να κινηθούν νομικά εναντίον του για ψευδείς αναφορές προς το πρόσωπο του διεθνή Έλληνα επιθετικού.