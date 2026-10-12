Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργείο για τον Γκάμπριελ Ντεκ λόγω προβλήματος στον ώμο

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γκάμπριελ Ντεκ, οι οποίες έδειξαν πρόσθια αστάθεια στον αριστερό ώμο, ως συνέπεια επεισοδίου εξάρθρωσης της άρθρωσης. Η διάγνωση επιβεβαίωσε τις αρχικές ανησυχίες του ιατρικού επιτελείου της ισπανικής ομάδας.

Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η απουσία του Ντεκ συνιστά σημαντική απώλεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Αργεντινός αποτελεί βασικό κομμάτι της φροντ λάιν της.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

«Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης μας Γκάμπριελ Ντεκ από την Ιατρική Υπηρεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με πρόσθια αστάθεια στον αριστερό ώμο του, μετά από ένα επεισόδιο εξάρθρωσης της άρθρωσης. Ο Ντεκ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες».