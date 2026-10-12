Γιαμπουσέλε: «Θα γίνει "πόλεμος" με την Παρτίζαν, να μείνουμε ενωμένοι και να νικήσουμε»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR, τονίζοντας πως απολαμβάνει τόσο τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας όσο και τη χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των παικτών.

Ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Παρτίζαν (13/10, 21:30), για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, ο Γάλλος φόργουορντ υπογράμμισε τη σημασία της αμυντικής σκληράδας, της επικοινωνίας και της ομαδικότητας, επισημαίνοντας πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να μείνουν πιστοί στο αγωνιστικό τους πλάνο για να διεκδικήσουν τη νίκη.

Όσα δήλωσε ο Γιαμπουσέλε:

Για την προετοιμασία ενόψει της Παρτιζάν:

«Όλα πήγαν καλά. Παίζουμε με την Παρτιζάν στην έδρα της, ξέρουμε πως θα έχει το κοινό της μαζί της και πως αγωνίζεται καλά στο γήπεδό της. Είναι ένα παιχνίδι που αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Θα πάμε εκεί για να εφαρμόσουμε όσα δουλέψαμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για τα «κλειδιά» που θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Βελιγράδι:

«Νομίζω τα ίδια που κάνουμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Να είμαστε συνεπείς αμυντικά, να μιλάμε μεταξύ μας, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να διασκεδάζουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά στην επίθεση, να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα. Έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και να πασάρουν. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε».

Για την πνευματική ετοιμότητα ενόψει της δύσκολης ατμόσφαιρας:

«Σίγουρα θα είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω πως θα γίνει "πόλεμος". Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε χτυπήματα, να περιμένουμε ένα παιχνίδι με επαφές. Οφείλουμε να παλέψουμε για 40' και να πάρουμε τη νίκη».

Για την πρόκληση της εκτός έδρας ατμόσφαιρας:

«Είμαι έτοιμος, ανυπομονώ, θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξεχωριστή εμπειρία και για εμένα να παίξω εκεί. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε καλά και να νικήσουμε».

Για το πόσο άνετα νιώθει με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός AKTOR:

«Είναι μία από τις ομάδες που απολαμβάνω παραπάνω εντός και εκτός παρκέ. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές και πάνω στο παρκέ, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να μείνουμε ενωμένοι, να επιστρέψουμε σπίτι με τη νίκη».