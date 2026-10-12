Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Γιαμπουσέλε πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού συνεχίζονται με δύο σημαντικές αναμετρήσεις στη EuroLeague, καθώς οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν αρχικά την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10, 21:30), για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, και στη συνέχεια θα υποδεχθούν τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, στις 16 Οκτωβρίου (21:15).

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε περιμένει με ανυπομονησία τα δύο παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας», όπως φάνηκε και από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος φόργουορντ.

Ο Γιαμπουσέλε έχει ξεκινήσει θετικά τη φετινή του παρουσία στη EuroLeague. Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια μετρά κατά μέσο όρο 11,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά αγώνα, συγκεντρώνοντας 12,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης PIR.