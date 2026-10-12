· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Παραμένουν στα... πιτς Ισέκα και Σιέλης ενόψει Ρεν

Με δύο σημαντικά προβλήματα άρχισε η προετοιμασία των Κρητικών ενόψει του παιχνίδιου στη Γαλλία.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Παραμένουν στα... πιτς Ισέκα και Σιέλης ενόψει Ρεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται πλέον ο ΟΦΗ, με την προσοχή να στρέφεται στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν για τη League Phase του UEFA Europa League.

Οι Κρητικοί έπιασαν δουλειά το πρωί της Δευτέρας (12/10) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Πέμπτης (15/10, 22:00).

Το πρόγραμμα διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο ματς με την ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν απέναντι στην «Ένωση» έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Χρίστος Σιέλης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Άαρον Λεγιά Ισέκα περιορίστηκε σε θεραπεία.

Η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (13/10) στις 11:00, με την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα να συνεχίζεται.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:54 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε την Τούμπα και τον προβληματικό «δικέφαλο»

19:53 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργείο για τον Γκάμπριελ Ντεκ λόγω προβλήματος στον ώμο

19:52 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός

19:43 ΣΠΟΡ

Handball Premier: Ο Ολυμπιακός πήρε τη μάχη κορυφής απέναντι στην ΑΕΚ

19:29 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Ο Βάργκας «παγώνει» την Τούμπα (vid)

19:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα τα... χώνει στον Μέσι: «Ποιος νομίζει πως είναι»

19:11 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη Χάποελ Τελ Αβίβ

18:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2028 ο Κουρτουά

18:48 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Συγκίνηση στην Τούμπα - Στεφάνια στη μνήμη των έξι θυμάτων των Τεμπών (pics)

18:20 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Παραμένουν στα... πιτς Ισέκα και Σιέλης ενόψει Ρεν

17:53 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Με 13 παίκτες στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν - Ποιοί έμειναν στην Αθήνα

17:46 SUPER LEAGUE

Οι Τούρκοι «μπλέκουν» τον Μαυροπάνο με τον Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας