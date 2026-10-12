ΟΦΗ: Παραμένουν στα... πιτς Ισέκα και Σιέλης ενόψει Ρεν

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται πλέον ο ΟΦΗ, με την προσοχή να στρέφεται στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν για τη League Phase του UEFA Europa League.

Οι Κρητικοί έπιασαν δουλειά το πρωί της Δευτέρας (12/10) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Πέμπτης (15/10, 22:00).

Το πρόγραμμα διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο ματς με την ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν απέναντι στην «Ένωση» έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Χρίστος Σιέλης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Άαρον Λεγιά Ισέκα περιορίστηκε σε θεραπεία.

Η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (13/10) στις 11:00, με την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα να συνεχίζεται.