Συνεχίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2028 ο Κουρτουά

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τιμπό Κουρτουά, καθώς θεωρεί πως ο Βέλγος τερματοφύλακας εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό μέλος του ρόστερ της.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι επαφές των δύο πλευρών είχαν θετική κατάληξη, με τον έμπειρο γκολκίπερ να συμφωνεί προφορικά με τη «Βασίλισσα» για νέο συμβόλαιο. Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και να μπουν οι υπογραφές.

Εφόσον επισημοποιηθεί η συμφωνία, ο Βέλγος διεθνής θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια της Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.