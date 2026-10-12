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Οι Τούρκοι «μπλέκουν» τον Μαυροπάνο με τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι», η Μπεσίκτας και οι μνηστήρες από την Ευρώπη για τον Έλληνα αμυντικό.

Οι Τούρκοι «μπλέκουν» τον Μαυροπάνο με τον Ολυμπιακό
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Στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία συνδέουν τον διεθνή αμυντικό με τον Ολυμπιακό, ενώ στην Αγγλία γίνεται αναφορά και σε άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους που έχουν παρακολουθήσει την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να διεκδικούν τον 28χρονο στόπερ της Γουέστ Χαμ μαζί με την Μπεσίκτας. Όπως αναφέρει, η χρηματιστηριακή αξία του Έλληνα διεθνούς υπολογίζεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η αγγλική ομάδα φέρεται να ζητά 25 έως 30 εκατομμύρια λίρες για την παραχώρησή του.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Livescore.com επισημαίνει ότι η Γουέστ Χαμ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την παραμονή του Μαυροπάνου στο ρόστερ της μετά τον υποβιβασμό από την Premier League. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ενδιαφέρον για τον Έλληνα αμυντικό είχαν δείξει η Ντόρτμουντ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Άρσεναλ, στην οποία είχε αγωνιστεί στο παρελθόν.

Η παρουσία του Μαυροπάνου θεωρείται κομβική για τα «σφυριά», καθώς έχει ήδη ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του στην Championship. Ο 28χρονος στόπερ έχει σημειώσει τέσσερα γκολ σε οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ανάμεσά τους και εκείνο που διαμόρφωσε την ισοφάριση απέναντι στη Μίλγουολ, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους της Γουέστ Χαμ.

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