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ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα κόντρα στην Καλαμάτα

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το παιχνίδι κόντρα στην «μαύρη θύελλα».

ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα κόντρα στην Καλαμάτα
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Έτοιμος να επιστρέψει στην Τούμπα μετά από περίπου έναν μήνα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Super League, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει ξανά αρκετές διαθέσιμες επιλογές.

Ο Αντώνης Τσιφτσής πήρε θέση κάτω από την εστία, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Κένι και Μπάμπα στα δύο άκρα, με τους Μιχαηλίδη και Ντιέγκο Κόστα να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.

Στον άξονα, ο Κριστιάν Γιάκιτς θα αγωνιστεί δίπλα στον Χρήστο Ζαφείρη, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας αναλαμβάνει δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ.

Την επιθετική τριάδα συμπληρώνουν από τις πτέρυγες ο Τάισον και ο Χατσίδης, με τον ΠΑΟΚ να παρατάσσεται με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μπροστά στο κοινό του.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Ντιέγκο Κόστα, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης, Εντιαγέ.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασιλίεβιτς, Στρούγγης, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδης, Ντιαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα, Βάργκας, Κουρμινόφσκι.

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