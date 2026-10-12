ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα κόντρα στην Καλαμάτα

Έτοιμος να επιστρέψει στην Τούμπα μετά από περίπου έναν μήνα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Super League, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει ξανά αρκετές διαθέσιμες επιλογές.

Ο Αντώνης Τσιφτσής πήρε θέση κάτω από την εστία, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Κένι και Μπάμπα στα δύο άκρα, με τους Μιχαηλίδη και Ντιέγκο Κόστα να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.

Στον άξονα, ο Κριστιάν Γιάκιτς θα αγωνιστεί δίπλα στον Χρήστο Ζαφείρη, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας αναλαμβάνει δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ.

Την επιθετική τριάδα συμπληρώνουν από τις πτέρυγες ο Τάισον και ο Χατσίδης, με τον ΠΑΟΚ να παρατάσσεται με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μπροστά στο κοινό του.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Ντιέγκο Κόστα, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης, Εντιαγέ.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασιλίεβιτς, Στρούγγης, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδης, Ντιαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα, Βάργκας, Κουρμινόφσκι.