Νίκες με εμφατικό τρόπο για Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας

Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίστηκε η 6η αγωνιστική της Super League 2, με τον Πανιώνιο και την Αναγέννηση Καρδίτσας να πανηγυρίζουν νίκες με το ίδιο σκορ, 3-0.

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος είχε τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στον ΠΑΟΚ Β' και έφτασε με άνεση στην επικράτηση. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με τα γκολ των Αλεξανδράκη, Χατζηστραβού και Γκαντέλιο έφτασαν στο «καθαρό» 3-0 απέναντι στον Δικέφαλο.

Στην Καρδίτσα, η Αναγέννηση έβγαλε αντίδραση σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Ζάκυνθο. Οι Θεσσαλοί είχαν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με απολογισμό δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες και γνώριζαν πως χρειάζονταν πάση θυσία το πρώτο τους τρίποντο.

Η Ζάκυνθος, η οποία είχε για πρώτη φορά στον πάγκο της τον Ηλία Φυντάνη, παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ. Η Αναγέννηση ανέβασε στροφές μετά την ανάπαυλα και μέσα σε ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη.

Ο Μεντιέτα άνοιξε το σκορ στο 48', ο Δρίτσας έκανε το 2-0 στο 84', ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε την πρώτη της φετινή νίκη και απέφυγε περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ η Ζάκυνθος παρέμεινε μόνη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναμέτρηση είχε αρχικά οριστεί για την Κυριακή (11/10), όμως η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή οδήγησε στην αναβολή της και τη διεξαγωγή της μία ημέρα αργότερα.

Τα αποτελέσματα

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ 1-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β΄ - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β΄ 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 3-0

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 18

2. Πανιώνιος 13

3. Athens Kallithea 12 -5αγ.

4. ΑΕΛ 11

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Πανθρακικός 8

7. Απόλλων Καλαμαριάς 8

8. Νίκη Βόλου 7

9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7

10. Πανσερραϊκός 6

11. Ολυμπιακός Β΄ 5 -5αγ.

12. ΠΑΟΚ Β΄ 5

13. Πύργος 5

14. Αναγέννηση Καρδίτσας 5

15. Νέστος Χρυσούπολης 4

16. Ζάκυνθος 2

*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.