Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα

Ο Προμηθέα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Βόβορα. Η πατρινή ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Έλληνα προπονητή τόσο για την προσφορά του στον σύλλογο όσο και για το ήθος που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα.

Σύσσωμη η διοίκηση καθώς και το επιτελείο της ομάδας θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο για το ήθος του και την προσφορά του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι διοικούντες την ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δεόντα, πάντα με γνώμονα το καλό του Συλλόγου και το Όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα».