· Προμηθέας Πατρών

Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Βόβορα ανακοίνωσε ο Προμηθέας.

Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Προμηθέα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Βόβορα. Η πατρινή ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Έλληνα προπονητή τόσο για την προσφορά του στον σύλλογο όσο και για το ήθος που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα.

Σύσσωμη η διοίκηση καθώς και το επιτελείο της ομάδας θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο για το ήθος του και την προσφορά του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι διοικούντες την ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δεόντα, πάντα με γνώμονα το καλό του Συλλόγου και το Όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:53 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Με 13 παίκτες στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν - Ποιοί έμειναν στην Αθήνα

17:46 SUPER LEAGUE

Οι Τούρκοι «μπλέκουν» τον Μαυροπάνο με τον Ολυμπιακό

17:45 EUROLEAGUE

Τέιλορ: «Πρέπει να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση απέναντι στον Ολυμπιακό»

17:31 SUPER LEAGUE

Live ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Ψάχνει το τρίποντο της κορυφής ο «δικέφαλος»

17:16 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια με την Σπάρτα Πράγας

17:12 STORIES

Άγγελος Μπασινάς στο ΜΠΙΦ: «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό» (vid)

17:11 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα κόντρα στην Καλαμάτα

17:04 EUROLEAGUE

Βιλντόζα: «Οι οπαδοί ξέρουν πώς να υποδεχτούν τον Ομπράντοβιτς - Είναι ένας θρύλος»

17:03 GREEK BASKET LEAGUE

Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα

16:56 SUPER LEAGUE 2

Νίκες με εμφατικό τρόπο για Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας

16:42 EUROLEAGUE

Τζόζεφ: «Η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση, πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα»

16:30 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είμαστε μακριά από αυτό που μπορούμε να παίξουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας