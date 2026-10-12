Τζόζεφ: «Η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση, πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για δύο απαιτητικές δοκιμασίες επί ισπανικού εδάφους, με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα να βρίσκονται στον δρόμο του για τη δεύτερη διαβολοβδομάδα της φετινής Ευρωλίγκας.

Ο Κόρι Τζόζεφ στάθηκε ιδιαίτερα στον γρήγορο τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια, επισημαίνοντας πως οι Πειραιώτες θα πρέπει να είναι απόλυτα προσηλωμένοι στο πλάνο τους, ώστε να περιορίσουν τον ρυθμό των Ισπανών και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Τζόζεφ:

«Έχουμε ακόμα μια δύσκολη εβδομάδα και αντιμετωπίζουμε αύριο μια πολύ καλή ομάδα.

Η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές στη EuroLeague, παίζει ένα ιδιαίτερο στιλ μπάσκετ και είναι πολύ γρήγορη στους αιφνιδιαμσούς.

Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε καλή άμυνα.

Επίσης πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και αυτό θα γίνει αν βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αν υπάρχει διαρκώς επικοινωνία».