Άγγελος Μπασινάς στο ΜΠΙΦ: «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Άγγελος Μπασινάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το ΜΠΙΦ» και σχολιάσει την εικόνα του «τριφυλλιού» στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και τη μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Άγγελος Μπασινάς στο ΜΠΙΦ: «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό» (vid)
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Καλεσμένος στην εκπομπή «Το ΜΠΙΦ» ήταν σήμερα το μεσημέρι ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος μεταξύ άλλων σχολίασε τα όσα είδαμε στην αναμέτρηση του «Γ.Καραϊσκάκης» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκός.

Ο βετεράνος παίκτης στάθηκε στην εικόνα των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ, τονίζοντας πως η εμφάνισή τους ήταν ένα πολύ καλό τεστ εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Δείτε την άποψη του Άγγελου Μπασινά:

https://www.instagram.com/p/DeZY9g3M-24/
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