Άγγελος Μπασινάς στο ΜΠΙΦ: «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό» (vid)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το ΜΠΙΦ» ήταν σήμερα το μεσημέρι ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος μεταξύ άλλων σχολίασε τα όσα είδαμε στην αναμέτρηση του «Γ.Καραϊσκάκης» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκός.

Ο βετεράνος παίκτης στάθηκε στην εικόνα των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ, τονίζοντας πως η εμφάνισή τους ήταν ένα πολύ καλό τεστ εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Δείτε την άποψη του Άγγελου Μπασινά: