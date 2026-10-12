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Τέιλορ: «Πρέπει να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ο Κάμερον Τέιλορ αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα χρειαστεί να παρουσιαστεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για να φτάσει στη νίκη.

Τέιλορ: «Πρέπει να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση απέναντι στον Ολυμπιακό»
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Ο Κάμερον Τέιλορ μίλησε ενόψει του αγώνα της Βαλένθια απέναντι στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας τη σημασία της αγωνιστικής ετοιμότητας των Ισπανών.

Ο παίκτης της Βαλένθια υπογράμμισε πως η ομάδα του θα πρέπει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Οι δηλώσεις του Τέιλορ:

«Μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, έναν πολύ απαιτητικό Οκτώβριο. Και όλο αυτό ξεκινά με τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή. Νομίζω πως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Διαθέτουν αναμφίβολα ένα πολύ καλό ρόστερ. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην άμυνα».

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