Μπαρτζώκας: «Είμαστε μακριά από αυτό που μπορούμε να παίξουμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που έχει η αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, επισημαίνοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντιπάλου τους. Μεταξύ των στοιχείων που ξεχωρίζουν στο παιχνίδι της ισπανικής ομάδας είναι η ταχύτητα, την οποία ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

Για το κομμάτι της άμυνας:

«Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της EuroLeague, την ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποντα και έχει τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Όποιος είδε και χθες το Μπαρτσελόνα - Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται, λοιπόν, να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε τη νίκη».

Για τον βαθμό ετοιμότητας:

«Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Θέλουμε να βελτιώνουμε την ομάδα μέσα από τη διαδικασία, δείχνοντας βίντεο, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας προπονήσεις. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας.

Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες οι προπονήσεις που, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε όπως θα θέλαμε. Παρ’ όλα αυτά, στόχος μας είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».

Για το αν βλέπει σημάδια βελτίωσης:

«Κάθε παίκτης έχει τις συνήθειές του, ανάλογα με τον τρόπο που έχει μάθει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.

Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την Εφές ο Ολυμπιακός ήταν αμυντικά συμπαγής και εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι ένα ερωτηματικό. Σήμερα είχαμε ατομική προπόνηση.

Είμαι κι εγώ περίεργος να δω, όσο κι εσείς, τη βελτίωση της ομάδας, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει».