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ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Συγκίνηση στην Τούμπα - Στεφάνια στη μνήμη των έξι θυμάτων των Τεμπών (pics)

Φόρος τιμής στα έξι θύματα της τραγωδίας των Τεμπών αποδόθηκε στην Τούμπα, με τις αποστολές του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας να καταθέτουν λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της Θύρας 4.

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Συγκίνηση στην Τούμπα - Στεφάνια στη μνήμη των έξι θυμάτων των Τεμπών (pics)
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Ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά ήταν οι στιγμές στην Τούμπα πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των έξι φιλάθλων του Δικεφάλου που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών, στις 4 Οκτωβρίου 1999.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι αποστολές των δύο ομάδων, μαζί με αντιπροσωπεία των φιλάθλων της Καλαμάτας, κατευθύνθηκαν στο μνημείο της Θύρας 4, όπου κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των αδικοχαμένων «αετόπουλων».

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