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Εντυπωσιακή Κόβεντρι διέλυσε 4-1 τη Νιούκαστλ

Η Κόβεντρι επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, επικρατώντας με 4-1 της Νιούκαστλ.

Εντυπωσιακή Κόβεντρι διέλυσε 4-1 τη Νιούκαστλ
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Η Κόβεντρι μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Ρουντόνι ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Η Νιούκαστλ προσπάθησε να αντιδράσει, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πριν από την ανάπαυλα.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Κόβεντρι χτύπησε ξανά, με τον Σερίφ να πετυχαίνει το 2-0 στο 48ο λεπτό με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Οι φιλοξενούμενοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι στο 70', όταν ο Μπότμαν με εξαιρετικό σουτ μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η απάντηση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 81ο λεπτό, το σουτ του Σιμς κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και ουσιαστικά κλειδώνοντας τη νίκη για την Κόβεντρι. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στο 86', με τον Μφουνί να ολοκληρώνει ιδανικά την προσπάθειά του και να επισφραγίζει μια σπουδαία εμφάνιση για την ομάδα του.

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