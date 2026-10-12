Τέσσερα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U17

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U17, κατακτώντας συνολικά τέσσερα μετάλλια και καταγράφοντας τρεις ακόμη παρουσίες στην πέμπτη θέση. Ξεχώρισε η Δήμητρα Καρπόζηλου, η οποία ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Αλέξανδρος Κωνσταντινούδης, ενώ ο Στέφανος Αθανασίου και η Δήμητρα Προμπονά πρόσθεσαν ακόμη δύο χάλκινα μετάλλια στη συγκομιδή της χώρας μας. Οι τέσσερις διακρίσεις αποτέλεσαν το επιστέγασμα της προσπάθειας των νεαρών Ελλήνων αθλητών και αθλητριών σε μια απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παράλληλα, ο Νικόλαος Οικονόμου, ο Δημήτριος Παύλου και ο Ελευθέριος Ζουρνατζής ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην πέμπτη θέση, φτάνοντας κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου.