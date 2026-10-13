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Λεβάντε - Σεβίλλη 3-3: Απίθανο ματς με δραματικό φινάλε

Σε ένα παιχνίδι με απίστευτες εναλλαγές συναισθημάτων και έξι γκολ, Λεβάντε και Σεβίλλη αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3.

Λεβάντε - Σεβίλλη 3-3: Απίθανο ματς με δραματικό φινάλε
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Η Σεβίλλη πήρε από νωρίς το προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη το σοβαρό λάθος στην άμυνα της Λεβάντε. Στο 13ο λεπτό, ο Ούρε έκλεψε την μπάλα μετά από κακό γύρισμα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δήλωσε «παρών», πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 54', οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Ούρε έβγαλε την κεφαλιά-πάσα μετά από γέμισμα του Σιέρα και ο Κορέια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, με το γκολ να επικυρώνεται έπειτα από έλεγχο του VAR. Η Λεβάντε, ωστόσο, απάντησε άμεσα, καθώς στο 57' ο Μπρούγκε με δυνατό σουτ, μετά από εξαιρετική ασίστ του Ρομέρο, μείωσε σε 1-2.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και αναζήτησαν την ισοφάριση, με τον Βλαχοδήμο να πραγματοποιεί ακόμη μία σπουδαία επέμβαση στο 78'. Η επιμονή της Λεβάντε δικαιώθηκε στο 90'+2', όταν ο Ντέλα με εντυπωσιακό αριστερό σουτ διαμόρφωσε το 2-2, σε μια εξέλιξη που έμοιαζε να στερεί από τη Σεβίλλη τη νίκη.

Το φινάλε, όμως, επιφύλασσε ακόμη περισσότερες συγκινήσεις. Στο 90'+5', ο Ρομέρο έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Σεβίλλη, κάνοντας το 2-3, αλλά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα λόγω του πανηγυρισμού του. Παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα, η Λεβάντε πίεσε μέχρι τέλους και στο 90'+10' έφτασε στην ισοφάριση, με τον Εντούκουε να σκοράρει έπειτα από δύο διαδοχικές αποκρούσεις του Βλαχοδήμου. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ένα ματς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

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