Βαλένθια - Ολυμπιακός: Τεστ υψηλών απαιτήσεων για τους Πειραιώτες - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Βαλένθια σε μία απαιτητική εβδομάδα, με στόχο να φύγει από την «Roig Arena» με ένα πολύτιμο διπλό, στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague, ενώ λίγες ημέρες αργότερα (16/10) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει με τρεις νίκες και μία ήττα τη φετινή σεζόν και αναζητούν ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αναχώρηση των Πειραιωτών για Ισπανία, τόνισε πως θα πρέπει να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντιπάλου τους.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εκκίνηση, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη διοργάνωση. Με όπλο την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την ενέργεια που αντλεί από την έδρα της, θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της και να επιβεβαιώσει πως αποτελεί έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 22:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.