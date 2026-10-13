Champions League: Πού θα δείτε την Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη και όλη τη δράση της 2ης αγωνιστικής

Οι εγχώριες διοργανώσεις έχουν επιστρέψει με τη δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα και μαζί τους επιστρέφει και το Champions League.

Η 2η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προ των πυλών και το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις, με αυτή της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζει.

Η δράση ξεκινά στις 19:45 με την Λάνς να υποδέχεται τη Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Σαμπά Μπακού - Σλάβια Πράγας με κάλυψη από το Magenta Sport 3.

Στις 22:00 η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στο «Metropolitano» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μετάδοση από το Magenta Sport 2, ενώ η Άρσεναλ που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χρήστου Τζόλη, αντιμετωπίζει τη Λιλ στο «Emirates». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.

Δύσκολο τεστ θα αντιμετωπίσει η Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να ταξιδεύει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Γαλατασαράι με κάλυψη από το Magenta Sport 5. Η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενηθεί από τη Βίκινγκ, Magenta Sport 7, ενώ ο η εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ Βιγιαρεάλ και Νάπολι θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 8.

Το Magenta Sport 6 θα μεταδώσει το παιχνίδι της Ιντερ απέναντι στη Μπριζ και το Magenta Sport 9 τον αγώνα Λειψία - Αϊντχόφεν.