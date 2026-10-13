Champions League: Πού θα δείτε την Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη και όλη τη δράση της 2ης αγωνιστικής

Σπουδαίες αναμετρήσεις στην επιστροφή του Champions League για την 2η αγωνιστική - Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης 

Champions League: Πού θα δείτε την Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη και όλη τη δράση της 2ης αγωνιστικής
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Οι εγχώριες διοργανώσεις έχουν επιστρέψει με τη δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα και μαζί τους επιστρέφει και το Champions League.

Η 2η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προ των πυλών και το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις, με αυτή της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζει.

Η δράση ξεκινά στις 19:45 με την Λάνς να υποδέχεται τη Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Σαμπά Μπακού - Σλάβια Πράγας με κάλυψη από το Magenta Sport 3.

Στις 22:00 η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στο «Metropolitano» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μετάδοση από το Magenta Sport 2, ενώ η Άρσεναλ που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χρήστου Τζόλη, αντιμετωπίζει τη Λιλ στο «Emirates». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.

Δύσκολο τεστ θα αντιμετωπίσει η Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να ταξιδεύει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Γαλατασαράι με κάλυψη από το Magenta Sport 5. Η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενηθεί από τη Βίκινγκ, Magenta Sport 7, ενώ ο η εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ Βιγιαρεάλ και Νάπολι θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 8.

Το Magenta Sport 6 θα μεταδώσει το παιχνίδι της Ιντερ απέναντι στη Μπριζ και το Magenta Sport 9 τον αγώνα Λειψία - Αϊντχόφεν.

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