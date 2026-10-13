ΑΕΚ: Στην αποστολή για τoυς αγώνες του Champions League στην Αγγλία ο Βάργκα

Ο Βάργκα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της «Ένωσης» για τους δύο κρίσιμους αγώνες της ομάδας για τη League Phase του Champions League 

ΑΕΚ: Στην αποστολή για τoυς αγώνες του Champions League στην Αγγλία ο Βάργκα
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Στην αποστολή της ΑΕΚ για τις δύο αναμετρήσεις του Uefa Champions League που θα δώσει επί Αγγλικού εδάφους βρίσκεται ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς μετά τη θλάση που τον ταλαιπώρησε.

Η παρουσία του Ούγγρου επιθετικού, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένη η συμμετοχή του στις αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Η αποστολή της «Ένωσης» αναχωρεί το πρωί της Τρίτης (10:00) από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Λονδίνο, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα, καθώς έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις για τη League Phase του Champions League.

ROTA

AEK

Πρώτος αντίπαλος είναι η Σαχτάρ, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (14/10, 22:00) στο Στάμφορντ Μπριτζ. Στη συνέχεια, οι «κιτρινόμαυροι» θα μεταβούν στο Μάντσεστερ για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου (22:00) στο «Έτιχαντ».

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