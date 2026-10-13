Βαρέζε - Περιστέρι: Για το «2 στα 2» στην Ιταλία - Η ώρα και το κανάλι της κρίσιμης αναμέτρησης

Στην Ιταλία συνεχίζεται το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Περιστερίου στο εφετινό Basketball Champions League.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου αντιμετωπίζει απόψε (13/10, 21:00) τη Βαρέζε στην "Itelyum Arena", στην αναμέτρηση με την οποία «ανοίγει η αυλαία» της 2ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο, και θα δώσει μάχη για να «ζευγαρώσει» τις επιτυχίες του στο γκρουπ, μια εβδομάδα μετά την επικράτηση επί της Μπάμπεργκ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν πολύ καλή ψυχολογία, μετά τη νίκη επί του Ηρακλή στο Περιστέρι στην παράταση για το πρωτάθλημα με 91-89.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 4.