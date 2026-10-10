Περιστέρι - Ηρακλής 91-89: Με μπροστάρη Νίκολς έδωσε «ροπαλιά» στους Θεσσαλονικείς κι έκανε το 2/2

Σε ένα φοβερό παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της GBL, το οποίο κρίθηκε στην παράταση το Περιστέρι νίκησε πολύ δύσκολα τον Ηρακλή με 91-89.

Με ένα μεγάλο τρίποντο του Παπαδάκη στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης, το Περιστέρι επικράτησε του Ηρακλή με 91-89, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επέστρεψε από το -17, έστειλε την αναμέτρηση στο έξτρα πεντάλεπτο και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην GBL.

Ο Ηρακλής μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και, παρότι οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στα πρώτα λεπτά, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με πρωταγωνιστές τους Στάιλς και Μαστρογιαννόπουλο. Το Περιστέρι είχε αρχικά απαντήσεις με τον Άντερσον, όμως οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +2 (19-21).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Λούκιτς ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους. Με τους Μέλβιν, Ντιαρά, Χάτσον και Λέκιου να δίνουν λύσεις στην επίθεση, ο Ηρακλής ξέφυγε στο σκορ και έφτασε μέχρι το +19. Το Περιστέρι προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά στο ημίχρονο βρέθηκε να κυνηγά διαφορά 17 πόντων (35-52).

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει στο δεύτερο μέρος. Ο Ηρακλής διατήρησε αρχικά τον έλεγχο, όμως το Περιστέρι βρήκε περισσότερη ενέργεια και επιθετικές λύσεις με τους Φιντς, Νίκολς και Άντερσον. Η διαφορά μειώθηκε σταδιακά και, παρά το τρίποντο του Σλαφτσάκη στο τέλος της τρίτης περιόδου, οι γηπεδούχοι παρέμειναν μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα (59-70).

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε δραματική εξέλιξη. Ο Ηρακλής διατηρούσε το προβάδισμα, αλλά ο Φράιντελ και ο Νίκολς οδήγησαν την αντεπίθεση του Περιστερίου. Μάλιστα, ο τελευταίος ευστόχησε από τα 6,75 μ. και έβαλε μπροστά την ομάδα του με 75-74. Ο Λέκιου έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ηρακλή, όμως οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και ισοφάρισαν σε 79-79 με τον Φιντς, στέλνοντας το ματς στην παράταση, καθώς η τελευταία επίθεση του Νίκολς δεν βρήκε στόχο.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, χωρίς καμία να καταφέρει να ξεφύγει. Ο Φράιντελ έδωσε σημαντική λύση στο Περιστέρι, ο Σύλλας ισοφάρισε σε 87-87 και ο Λέκιου έφερε τον Ηρακλή μπροστά με 89-88, εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η τελευταία λέξη, ωστόσο, ανήκε στον Παπαδάκη. Με ένα καθοριστικό τρίποντο χάρισε τη νίκη στο Περιστέρι με 91-89, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και διατηρώντας την ομάδα του αήττητη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 35-52, 59-70, 79-79 (κ.δ), 91-89.

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