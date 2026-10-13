Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν 122-104 των Νικς σε φιλική αναμέτρηση πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA, με τον Άντονι Έντουαρντς να σημειώνει 26 πόντους.

Με μια πειστική εμφάνιση, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Νιου Γιορκ Νικς με 122-104, στο πλαίσιο της preseason του NBA, στέλνοντας θετικά μηνύματα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της Μινεσότα είχε τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, διατηρώντας τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά. Παρά την αντίδραση των Νικς στην τρίτη περίοδο, οι Τίμπεργουλβς διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην τελική επικράτηση.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της έναρξης της σεζόν.

Από την πλευρά της Νέας Υόρκης, ο Τζέιλεν Μπράουν ξεχώρισε με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μια αναμέτρηση όπου οι Νικς δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν σταθερά τον ρυθμό των αντιπάλων τους.

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