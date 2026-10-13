Μάικλ Τζόρνταν: Το ασύλληπτο ποσό που πωλήθηκε η φανέλα από το «Last Dance» του

Έναντι ενός αστρονομικού ποσού πωλήθηκε η φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA το 1998, τη σεζόν που έμεινε γνωστή ως «Last Dance». Το ιστορικό αντικείμενο πωλήθηκε έναντι 14 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για αντικείμενο μπασκετικών αναμνηστικών.

Ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς φόρεσε τη συγκεκριμένη φανέλα στον δεύτερο αγώνα των τελικών του 1998 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, ενώ την έχει υπογράψει και ο ίδιος. Εκείνο το βράδυ σημείωσε 37 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του σε μία ακόμη σημαντική νίκη στην πορεία προς το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα NBA της καριέρας του με τους Μπουλς.

Οι Μπουλς επικράτησαν με 4-2 στη σειρά των τελικών, με τον Τζόρνταν να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τελικών και στις έξι κατακτήσεις πρωταθλήματος της ομάδας.

Το δεύτερο ακριβότερο αθλητικό αναμνηστικό

Η πώληση της φανέλας του Τζόρνταν αποτελεί νέο ρεκόρ για αντικείμενο που σχετίζεται με το μπάσκετ. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε κάρτα που απεικόνιζε τον Τζόρνταν μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ, η οποία πωλήθηκε έναντι 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε σημειωθεί νέο ρεκόρ για φορεμένο αντικείμενο του Τζόρνταν, όταν φανέλα του από τον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998, χωρίς υπογραφή, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό των 14 εκατομμυρίων δολαρίων είναι το δεύτερο υψηλότερο που έχει καταβληθεί για αθλητικό αναμνηστικό. Στην κορυφή παραμένει η φανέλα του θρυλικού παίκτη του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ, την οποία φορούσε όταν πέτυχε το περίφημο «called shot» στους τελικούς του World Series το 1932. Το συγκεκριμένο αντικείμενο πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αγοραστής της φανέλας ήταν ο Ρον Φέρμαν, επενδυτής ακινήτων από το Μαϊάμι, ο οποίος την απέκτησε μέσω ιδιωτικής συμφωνίας με τον οίκο Hunt Auctions.

Ο πρόεδρος του οίκου, Ντέιβιντ Χαντ, τόνισε ότι η θέση του Μάικλ Τζόρνταν στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων έχει πλέον αναβαθμιστεί σε επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο εμβληματικών έργων τέχνης.