ΑΕΚ: Το φοβερό μήνυμα του πιλότου για την αποστολή της στην Αγγλία ενόψει Champions League

Η ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τρίτης για την Αγγλία ενόψει της δύσκολης αποστολής της για τη League Phase του Champions League, οπού αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ (11/10, 22:00) και την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενηθεί στο «Έτιχαντ» από τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00)

Μάλιστα, με την αποστολή της ΑΕΚ για την Αγγλία αναχώρησε και ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς μετά τη θλάση που τον ταλαιπώρησε.

Κατά την διάρκεια της αναχώρησης, ο πιλότος θέλησε να τονώσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς και έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Εχουμε μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς. Να σας πάμε με ασφάλεια στο Λονδίνο. Εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω δύο νίκες. Την πιο δύσκολη αποστολή», ήταν τα λόγια του πιλότου.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο (14/10) στις 22:00 την Σαχτάρ Ντόνετσκ και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2