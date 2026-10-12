Σαχτάρ – ΑΕΚ: Άγγλος διαιτητής στην αναμέτρηση του Champions League

Ο Άγγλος διαιτητής θα είναι εκείνος που θα διευθύνει την αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων», η οποία θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (22:00) στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η UEFA επέλεξε ρέφερι από την κατηγορία Elite για το παιχνίδι της «Ένωσης». Ο Κάβανα έχει βρεθεί στο παρελθόν στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, καθώς είχε διευθύνει την πρόσφατη αναμέτρηση με τη Γερμανία, στην οποία η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 1-0. Παράλληλα, ήταν ο διαιτητής του κυριακάτικου ντέρμπι της Premier League, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι, που ολοκληρώθηκε με νίκη των φιλοξενούμενων με 3-0.

Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, βοηθοί του Κάβανα θα είναι οι συμπατριώτες του Νταν Κουκ και Ίαν Χούσιν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Σαμ Μπάροτ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Στιούαρτ Άτγουελ και Άντριου Ντάλας.