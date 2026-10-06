Κοντά στην απόκτηση του Καρβαχάλ η Χετάφε

Έπειτα από 13 άκρως επιτυχημένα χρόνια με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχώρησε από τη «Βασίλισσα» το φετινό καλοκαίρι και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 34χρονος αμυντικός παραμένει ελεύθερος, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία από τις προτάσεις που είχε στα χέρια του δεν κατάφερε να τον πείσει να πει το «ναι».

Αυτό φαίνεται πως είναι έτοιμο να αλλάξει, καθώς η Χετάφε κινείται δυναμικά για την απόκτησή του. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Καρβαχάλ αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας καταγράψει 451 συμμετοχές, 14 γκολ και εννέα ασίστ με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, ενώ για αρκετά χρόνια αποτέλεσε και έναν από τους αρχηγούς της.

Στη σπουδαία θητεία του στη Μαδρίτη πανηγύρισε συνολικά 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι Champions League, έξι Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, πέντε UEFA Super Cup, τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα Ισπανίας και τέσσερα Super Cup Ισπανίας.