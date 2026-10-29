Γιουβέντους: Στην πόρτα της εξόδου ο Σπαλέτι - «Τελικός» το ματς με τη Νάπολι

Αμφίβολο είναι το μέλλον του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της Γιουβέντους, καθώς η διοίκηση του συλλόγου εμφανίζεται προβληματισμένη από την εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, η αναμέτρηση με τη Νάπολι αποκτά καθοριστική σημασία για την παραμονή του Ιταλού τεχνικού στην τεχνική ηγεσία των «μπιανκονέρι».

Η νέα ήττα από τη Τζένοα με 2-0 επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα στο Τορίνο, με την απόδοση της Γιουβέντους να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Όπως μεταφέρει ο ιταλικός Τύπος, η ομάδα παρουσίασε αποδιοργανωμένη εικόνα στο «Φεράρι», χωρίς να καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Ο Σπαλέτι συμπλήρωσε έναν χρόνο στον πάγκο της Γιουβέντους και, παρά το γεγονός ότι έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2028, βρίσκεται πλέον υπό αυξανόμενη πίεση. Οι τρεις ήττες στις πρώτες εννέα αγωνιστικές της Serie A έχουν εντείνει την αμφισβήτηση γύρω από τη δουλειά του.

Η διοίκηση καλείται πλέον να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, καθώς τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του συλλόγου.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το επερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Νάπολι αντιμετωπίζεται ως κομβικό για το μέλλον του Τοσκανού προπονητή. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ορισμένα μέλη της διοίκησης έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για την παραμονή του και έχουν εξετάσει πιθανούς αντικαταστάτες.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη απόφαση για τον Σπαλέτι, ωστόσο η αναμέτρηση με τη Νάπολι αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για τις επόμενες κινήσεις της Γιουβέντους.