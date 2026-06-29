Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Κάρμο - Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Ο Νταβίντ Κάρμο επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να ξεκινήσει την τρίτη του θητεία στους «ερυθρόλευκους».

Έπειτα από την περσινή σεζόν, την οποία πέρασε στην Ισπανία φορώντας τη φανέλα της Οβιέδο, ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στον Πειραιά. Υπενθυμίζεται πως αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Europa Conference League το 2024.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Στη συνέχεια, ο Κάρμο, ο οποίος στις 19 Ιουλίου κλείνει τα 27 του χρόνια, θα τεθεί στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες παρουσίες του στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ο Ανγκολέζος στόπερ αποκτάται με κανονική μεταγραφή και πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.