Scouting Report, Μπράνκου Μπάντιο: Ένας εργάτης πολυτελείας για τον Παναθηναϊκό

«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει ο θυμόσοφος λαός. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν συνέβη, καθώς η σεζόν που μας πέρασε, του έλειψε πολύ ένας παίκτης σαν τον Μπάντιο, που να μπορεί να «διαλύσει» τον αντίπαλο χειριστή, να δώσει ενέργεια επιθετικά και -κυρίως- αμυντικά αλλά και να βοηθήσει τους περιφερειακούς «αστέρες» του «τριφυλλιού».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ξεκινήσει να χτίζει τον νέο Παναθηναϊκό, βασιζόμενος στις αρχές που τον διακρίνουν. Ταχύτητα, ενέργεια, υψηλό μπασκετικό iq, αθλητικότητα. Ο Μπάντιο είναι ένας παίκτης - όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω - που τα συνδυάζει όλα. Πάμε, όμως, να δούμε, τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός.

Η νέα περιφέρεια του Παναθηναϊκού θα έχει όνομα, two-way!

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει διακρίνει το πρόβλημα του περσινού Παναθηναϊκού και για αυτόν τον λόγο, προχωρά στην αναδιαμόρφωση (και) της «πράσινης» περιφέρειας, η οποία θα χαρακτηρίζεται πλέον ως «two way». Δηλαδή, θα μπορέσει να είναι αποδοτική και στην άμυνα και στην επίθεση.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που έλειπε από τον περσινό Παναθηναϊκό, ο οποίος επί εποχής Αταμάν, ήταν 100% βασισμένος στην μονοδιάσταση επίθεση του, η οποία είχε ως κύριο εκφραστή τον Κέντρικ Ναν.

Έτσι, ο νέος Παναθηναϊκός που καταλαβαίνουμε πως οραματίζεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι μια ομάδα που να μπορεί να παίξει με εντελώς διαφορετικά σχήματα, παίκτες που να μπορούν να μαρκάρουν πολλαπλές θέσεις και κυρίως να μπορεί να δώσει τεράστια ενέργεια (και) στην άμυνα.

Point of attack άμυνα

Ο Σενεγαλέζος περιφερειακός έρχεται στον Παναθηναϊκό για να αποτελέσει την πρώτη γραμμή άμυνας. Είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη στην point of attack άμυνα και αυτός θα είναι ένα από τα job description του. Τι σημαίνει όμως η point of attack άμυνα; Σημαίνει η πίεση πάνω στον βασικό αντίπαλο χειριστή και γενικότερα, στον καλύτερο περιφερειακό της αντίπαλης ομάδας.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό, έδειξε απέναντι στον Κέντρικ Ναν πως είναι ένας ελίτ αμυντικός. Το εντυπωσιακό στατιστικό, όσον αφορά τον Μπάντιο, είναι πως ο επιθετικός που μαρκάρει, σκοράρει μόνο 0.68 μέσα από καταστάσεις pick and roll. Ενώ σε καταστάσεις isolation, οι παίκτες που μάρκαρε ο Μπάντιο, «έγραψαν» 0.53 πόντους ανά κατοχή.

Αυτά τα δύο φίλτρα, είναι πολύ σημαντικά, καθώς τουλάχιστον στο αμυντικό σκέλος, ο Μπάντιο μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό και να δώσει αυτά τα στοιχεία που έλειπαν πέρσι από τους «πράσινους».

To τρομερό footwork και το Net Rating

Ένα βασικό στοιχείο που τον κάνει elite παίκτη στο ένα μέρος του παρκέ, είναι η ικανότητα του να «σπάει» τα σκριν. Ο Μπάντιο έχει ένα εξαιρετικό footwork και διαθέτει έναν πολύ σκληρό κορμό που του επιτρέπει να… μπαίνει στη φωτιά.

Αυτό το καταφέρνει γιατί έχει εξαιρετικές τοποθετήσεις στο κορμί του. Έχει πολύ δυνατά πόδια και μπορεί είτε να ακολουθήσει τον παίκτη του στα σκριν, είτε να παίξει over play, μην επιτρέποντας δηλαδή στον επιθετικό του να γίνει κάτοχος της μπάλας.

Όμως, ένας δείκτης που δείχνει πόσο επιδραστικός είναι συνολικά, καθώς η καλή δουλειά του στην άμυνα, μεταφέρεται στην επίθεση, είναι το Net Rating. Αυτός ο δείκτης, μας παρουσιάζει πόσο κερδίζει ή χάνει η ομάδα του με εκείνον στην πεντάδα. Το Net Rating, δηλαδή, του Μπάντιο είναι +21.9. Δηλαδή η Βαλένθια με τον Μπάντιο στην πεντάδα, ήταν καλύτερη από την αντίπαλο της κατά 21.9 πόντους.

Ο ρόλος του ως secondary χειριστής

Το επιθετικό ρεπερτόριο του Μπάντιο σηκώνει συζήτηση, καθώς προέρχεται από τη διαδικασία της Βαλένθια, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από την τρομερή ενέργεια στην επίθεση, από τις γρήγορες επιλογές μέχρι και για το usage που είχε στην Ισπανία.

Η Βαλένθια επιθετικά στηριζόταν στους Μοντέρο και Μπάντιο, με τον δεύτερο να έχει ένα usage της τάξης του 23%, παίρνοντας έναν όγκο προσπαθειών σε κάθε παιχνίδι. Κάτι που στον Παναθηναϊκό δύσκολα θα μπορέσει, καθώς έχει δίπλα του Σλούκα, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν, χωρίς να βάζουμε και μια πιθανή προσθήκη στον άσσο.

Στους Ισπανούς, λοιπόν, λειτουργούσε ως secondary χειριστής, δίπλα στον Μοντέρο, «τρέχοντας» pick and roll καταστάσεις. Μάλιστα, το 30% των επιθέσεων του Μπάντιο στη Βαλένθια, ήταν μέσα από καταστάσεις pick and roll.

Ιso κατάσταση, pull up και δημιουργία

Το παιχνίδι του σε καταστάσεις iso είναι ένα κομμάτι που το έχει βελτιώσει εξαιρετικά. Είναι τρομακτικά γρήγορος, έχει πολύ καλό χειρισμό με τη μπάλα στα χέρια και είναι ένα στοιχείο που με τον Ομπράντοβιτς θα έχει τη δυνατότητα να το αναπτύξει ακόμα περισσότερο.

Σε καμία περίπτωση το καλό του κομμάτι δεν είναι το pull up και γενικότερα το σουτ μετά από ντρίπλα, ωστόσο αν θέλει να ανέβει επίπεδο επιθετικά, είναι ένας τομέας που θα πρέπει να το βελτιώσει. Όπως δεν είναι και δημιουργός, καθώς συνήθως ήταν ο παίκτης που τελείωνε τις επιθέσεις.

Στον Παναθηναϊκό δύσκολα θα δούμε παρόμοια κατάσταση. Στα δικά μου μάτια, πάντα με τον Ομπράντοβιτς, θεωρώ πως θα δούμε Μπάντιο στο «1» και για να ακριβολογούμε, μια βελτιωμένη εκδοχή του Μπάντιο στο «1», λειτουργώντας ως ball mover.