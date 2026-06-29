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Ρεάλ Μαδρίτης: Στα... ραντάρ ο Ντιομαντέ

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γιαν Ντιομάντε.

Ρεάλ Μαδρίτης: Στα... ραντάρ ο Ντιομαντέ
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Ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα του φετινού καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού είναι ο Γιαν Ντιομάντε, με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό της Λειψίας να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Λίβερπουλ παρακολουθεί εδώ και αρκετό διάστημα στενά την περίπτωσή του και φέρεται αποφασισμένη να διεκδικήσει την απόκτησή του, ωστόσο πλέον απέκτησε έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνιστή, καθώς στο παιχνίδι μπαίνει και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Diario SPORT, η πρώτη επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής παραμένει ο Μάικλ Ολίσε. Παρ' όλα αυτά, η Μπάγερν Μονάχου εμφανίζεται ανένδοτη στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Γάλλου άσου, γεγονός που οδηγεί τους «μερένχες» στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντιομάντε έχει ανέβει πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της «Βασίλισσας», με τους ανθρώπους της Ρεάλ να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του εφόσον δεν καταστεί εφικτή η απόκτηση του Ολίσε.

Ο νεαρός διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, προέρχεται από μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη Λειψία.

Σε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 13 γκολ και 10 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και έναν ποδοσφαιριστή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αφρόκρεμας των ευρωπαϊκών συλλόγων.

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