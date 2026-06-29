· Μαϊάμι Χιτ

NBA: Θέλουν Χάρνταγουεϊ και Κόνλεϊ οι Χιτ δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Χιτ εξετάζουν τις περιπτώσεις των Τιμ Χάρνταγουεϊ και Μάικ Κόνλεϊ, με στόχο να ενισχύσουν το ρόστερ γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

NBA: Θέλουν Χάρνταγουεϊ και Κόνλεϊ οι Χιτ δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
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Οι Χιτ συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν, έχοντας ως βασικό στόχο να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, η ομάδα του Μαϊάμι εξετάζει τις περιπτώσεις των Τιμ Χάρνταγουεϊ και Μάικ Κόνλεϊ, οι οποίοι κυκλοφορούν ως free agents. Πρόκειται για δύο έμπειρους παίκτες, που αποτελούν οικονομικές επιλογές και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις με την παρουσία τους στο ρόστερ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Χάρνταγουεϊ ολοκλήρωσε τη σεζόν με τους Νάγκετς, καταγράφοντας 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε με ποσοστό 36,5% από τη γραμμή του τριπόντου.

Από την πλευρά του, ο Κόνλεϊ με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς είχε μέσο όρο 4,5 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ, σουτάροντας με 33,7% από τα 7,25 μέτρα.

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