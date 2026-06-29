· Παναθηναϊκός

Οι Τούρκοι το… βιολί τους για Όσμαν

Νέα σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας στη γειτονική χώρα, αναφορικά με το μέλλον του παίκτη του Παναθηναϊκού.

Οι Τούρκοι το… βιολί τους για Όσμαν
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Ένα από τα πιο hot ονόματα, χωρίς κανέναν λόγο, στο τουρκικό μεταγραφικό παζάρι είναι αυτό του Τσέντι Όσμαν.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού», που έχει ένα ακόμα χρόνο συμβολαίου με την ομάδα του Παναθηναϊκού, «παίζει» συνεχώς στα μεταγραφικά ρεπορτάζ του τουρκικού τύπου, αν και από τους «πράσινους» έχει ξεκαθαριστεί ρητώς ότι ο παίκτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται κανονικά στον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα τα σημερινά ρεπορτάζ υπογραμμίζουν πως τρεις ομάδες βρίσκονται στο… κυνήγι του Τούρκου παίκτη, με τον οποίο βρίσκονται σε συζητήσεις για την νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου ανέφερε: «Ο Όσμαν προτάθηκε στις τρεις ομάδες της Τουρκίας που παίζουν στην Εuroleague (σ.σ. Εφές, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας). Αυτή τη στιγμή είναι μιλά με τρεις τουρκικές ομάδες. Σε επαφές με την Μπαχτσεσεχίρ ζήτησε διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο, ποσό που κρίθηκε υπερβολικό».

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