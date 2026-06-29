Ανατροπή στο Ράλλυ Ακρόπολις και αλλαγές στην κατάταξη

Και ενώ όλοι πίστευαν ότι το Ράλυ Ακρόπολις έριξε καρώ σημαία, ξαφνικά όλα άλλαξαν και πλέον υπάρχουν τελείως διαφορετικά δεδομένα.

Οι αποφάσεις των Αγωνοδικών οδήγησαν σε αναθεώρηση της τελικής κατάταξης του αγώνα, καθώς επιβλήθηκαν βαριές χρονικές ποινές σε δύο πληρώματα της κορυφαίας κατηγορίας Rally1.

Η αιτία και για τις δύο περιπτώσεις αφορούσε την παραβίαση των αυστηρών κανονισμών ασφαλείας της FIA σχετικά με τη σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ειδικών διαδρομών.

Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές είναι οι Τζος ΜακΈρλιν και Έοιν Τρίσι της M-Sport Ford, δέχθηκε ποινή ενεός λεπτού, γιατί μετά από έξοδο που είχαν, ο συνοδηγός λύθηκε για να βγει και να τοποθετήσει το ειδικό σήμα «OK» και το τρίγωνο ασφαλείας, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

«Καμπάνα» όμως δέχθηκε και ο Αντριέν Φουρμό καθώς του επιβλήθηκε επίσης ποινή ενός λεπτού για παράβαση που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 12. Ενώ το πλήρωμα είχε σταματήσει λόγω προβλήματος στο ελαστικό ο Φουρμό ξεκίνησε θεωρώντας ότι ο συνοδηγός του είχε ήδη δεθεί, και μόλις αντιλήφθηκε το αντίθετο, μείωσε ταχύτητα μέχρι να κουμπώσει η ζώνη

Τα νέα δεδομένα στην κατάταξη

Οι δύο αυτές ποινές ανακάτεψαν πλήρως την τράπουλα πίσω από το βάθρο των Σεμπαστιάν Οζιέ, Τιερί Νεβίλ και Τάκαμοτο Κατσούτα. Ο μεγάλος κερδισμένος της υπόθεσης είναι ο Σάμι Πάγιαρι (Toyota), ο οποίος χωρίς να αλλάξει κάτι στον δικό του αγώνα, κερδίζει μια θέση και ανεβαίνει επίσημα στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, με τον Έλφυν Έβανς να ανεβαίνει αντίστοιχα 5ος.