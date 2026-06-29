Καλαμάτα: Ενίσχυση με Σίγκουρντσον για τα «φτερά»

Η Καλαμάτα συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άρνορ Σίγκουρντσον. Ο Ισλανδός ποδοσφαιριστής μεταγράφηκε στη «Μαύρη Θύελλα» με κανονική μεταγραφή από τη Μάλμε.

Ο Σίγκουρντσον, που γεννήθηκε το 1999 στην Ισλανδία, αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει και τη δεξιά πτέρυγα, αλλά και τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Στην καριέρα του έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Βενέτσια και Μπλάκμπερν, πριν μετακινηθεί το 2025 στη Μάλμε ως ελεύθερος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα, αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άρνορ Σίγκουρντσον (Arnór Sigurdsson), ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη σουηδική Μάλμε (Malmö FF).

Με καταγωγή από την Ισλανδία, ο 27χρονος αγωνίζεται ως εξτρέμ, ενώ μπορεί να παίξει και ως δεκάρι.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακράνες (ÍA Akranes), ενώ τον Μάρτιο του 2017 πήρε μεταγραφή στην Νόρκεπινγκ (IFK Norrköping – 28 συμμετοχές, 5 γκολ, 4 ασίστ). Ενάμιση χρόνο αργότερα, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (CSKA Moscow) πλήρωσε το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει και με την ρωσική ομάδα κατέγραψε 87 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ. Από τα highlights της παρουσίας του στη Ρωσία το γκολ που σκόραρε μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και αυτό απέναντι στη Ρόμα, στη φάση των ομίλων του Champions League.

Ακολούθησε ο δανεισμός του σε Βενέτσια (Venezia FC), Νόρκεπινγκ (IFK Norrköping – 26 συμμετοχές, 15 γκολ, 5 ασίστ) και Μπλάκμπερν (Blackburn Rovers – 41 συμμετοχές, 8 γκολ, 5 ασίστ), ενώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στη Μάλμε (27 συμμετοχές, 2 γκολ).

Είναι επίσης 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ.

Άρνορ, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής».